Вертолёт вылетел на помощь жителям подтопленного села в Иркутской области

В Катангском районе из-за сильного таяния льдов на реке Непа в районе села Токма поднялся уровень воды до отметки 612 сантиметров при критическом уровне в 590. Там подтопило 17 приусадебных участков и 16 домов, в которых проживают 25 человек. 18 из них разместились у родственников, ещё 6 — в пункте временного размещения в здании бывшего аэропорта. Он способен вместить 40 человек.