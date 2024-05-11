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Вертолёт вылетел на помощь жителям подтопленного села в Иркутской области

В Катангском районе из-за сильного таяния льдов на реке Непа в районе села Токма поднялся уровень воды до отметки 612 сантиметров при критическом уровне в 590.

Источник: МЧС РФ

В Катангском районе из-за сильного таяния льдов на реке Непа в районе села Токма поднялся уровень воды до отметки 612 сантиметров при критическом уровне в 590. Там подтопило 17 приусадебных участков и 16 домов, в которых проживают 25 человек. 18 из них разместились у родственников, ещё 6 — в пункте временного размещения в здании бывшего аэропорта. Он способен вместить 40 человек.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, всего же в селе Токма 22 жилых дома, в которых проживают 34 человека, в том числе1 ребёнок. При повышении уровня воды до отметки в 640 сантиметров возможно подтопление ещё одного жилого дома.

В населённом пункте продолжают дежурить спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда которые оказывают населению адресную помощь. В Катангский район отправился вертолёт Ми-8 для доставки продуктов и воды в село Токма. При необходимости его используют для эвакуации людей.

МЧС