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13 непривитых детей заразились коклюшем в ЗКО

С начала года в Западно-Казахстанскойобласти области зарегистрировали 13 случаев коклюша. Об этом рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Мухамгали Арыспаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Мой город».

«Основной контингент заболевших, это дети в возрасте до 1 года (10 случаев), и дети от 1 до 5 лет (3 случая). Все заболевшие дети не получили прививки по причине отказа родителей», — рассказал Мухамгали Арыспаев.

Также он отметил, что с начала года по области зарегистрировали 107 случаев активного туберкулёза. Заболеваемость на одном уровне в сравнении с прошлым годом. Однако обстановка по кори остаётся не стабильной.

«Всего в области зарегистрировали 853 случая кори. В апреле по сравнению с мартом заболеваемость снизилась на 33%. В основном заболевшие — это дети прививочного возраста, которых не вакцинировали по состоянию здоровья. Также это маленькие дети до года, сроки вакцинации которых еще не подошли и дети, родители которых, отказались от вакцинации», — пояснил Мухамгали Арыспаев.

По его словам, в рамках дополнительной массовой иммунизации привили против кори 46 778 детей.

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