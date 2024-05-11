13 непривитых детей заразились коклюшем в ЗКО

«Всего в области зарегистрировали 853 случая кори. В апреле по сравнению с мартом заболеваемость снизилась на 33%. В основном заболевшие — это дети прививочного возраста, которых не вакцинировали по состоянию здоровья. Также это маленькие дети до года, сроки вакцинации которых еще не подошли и дети, родители которых, отказались от вакцинации», — пояснил Мухамгали Арыспаев.