В Ташкенте пьяный водитель врезался в забор

По данным СБДД, авария произошла 10 мая в 23:00 в Чиланзарском районе на улице Мукими. Водитель 20 лет не справился с управлением автомобиля и врезался в железное ограждение, разделяющее дорогу.
В результате ДТП никто не пострадал.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте произошло очередное ДТП — водитель на Lacetti в состоянии алкогольного опьянения врезался в ограждение, передает корреспондент Podrobno.uz.
По данным СБДД, авария произошла 10 мая в 23:00 в Чиланзарском районе на улице Мукими. Водитель 20 лет не справился с управлением автомобиля и врезался в железное ограждение, разделяющее дорогу.
В результате ДТП никто не пострадал.