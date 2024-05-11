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В Ташкенте пьяный водитель врезался в забор

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте произошло очередное ДТП — водитель на Lacetti в состоянии алкогольного опьянения врезался в ограждение, передает корреспондент Podrobno.uz.

По данным СБДД, авария произошла 10 мая в 23:00 в Чиланзарском районе на улице Мукими. Водитель 20 лет не справился с управлением автомобиля и врезался в железное ограждение, разделяющее дорогу.

В результате ДТП никто не пострадал.