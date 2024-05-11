В Ростовской области потушили цистерны с топливом при пожаре на ж/д станции

— На охлаждение цистерны были поданы два лафетных ствола, проведена пенная атака. Маневровым поездом на безопасное расстояние были перемещены остальные вагоны, — рассказали пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. — В 3.54 пожар был локализован на площади в 200 квадратных метров, а в 5.53 — ликвидирован. В тушении были задействованы 52 сотрудника МЧС и 15 единиц спецтехники.