В Ростовской области потушили цистерны с топливом при пожаре на ж/д станции

В Ростовской области утром субботы, 11 мая, экстренные службы устранили возгорание цистерн с топливом на железнодорожной станции. Пожар произошел на станции Куберле в поселке Красноармейский Орловского района. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
О пожаре диспетчеру доложили в 1.42 ночи.
— 11 мая поступило сообщение о том, что на 298 километре пути № 1 станции Куберле произошел сход восьми вагонов-цистерн с нефтепродуктами в составе грузового поезда, — прокомментировали в ведомстве. — В результате произошло повреждение контактной сети и возгорание двух из восьми сошедших с рельсов вагонов.
Устранять последствия пожара выехали сотрудники МЧС.
— На охлаждение цистерны были поданы два лафетных ствола, проведена пенная атака. Маневровым поездом на безопасное расстояние были перемещены остальные вагоны, — рассказали пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. — В 3.54 пожар был локализован на площади в 200 квадратных метров, а в 5.53 — ликвидирован. В тушении были задействованы 52 сотрудника МЧС и 15 единиц спецтехники.
Как отмечают следователи, пострадавших в инциденте нет, также удалось предотвратить возможный разлив нефтепродуктов. Теперь правоохранителями выясняются все обстоятельства случившегося.
В пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании отмечают, что был отменен поезд № 6820 Ростов — Зимовники на участке Сальск — Зимовники. Также отменен поезд № 6813 Волгодонская — Ростов на участке Волгодонская — Сальск. В обоих случаях пассажиров будут перевозить на автобусе. А на станции Сальск запланирована пересадка на рельсовый автобус с отправлением ориентировочно в 11:30.