В Узбекистане задержаны несколько человек, продававших «липовые» права

Правоохранители выявили преступников благодаря подозрительным объявлениям в интернете. В ходе операции в Ангрене был задержан один из членов группы. Он раскрыл информацию обо всех остальных участниках, включая двух лидеров из Бухарской области, шестерых администраторов социальных сетей и специалиста, который делал фотографии поддельных документов на Photoshop.