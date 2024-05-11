В Узбекистане задержаны несколько человек, продававших «липовые» права

С начала 2022 года двое жителей Бухарской области, временно проживавшие в Ташкенте и работавшие в сфере информационных технологий, объединились для того, чтобы обманывать граждан.
Через социальные сети они предлагали приобрести водительские удостоверения любой категории. Цена вопроса — от 3,5 до 5,5 миллионов сумов. Объявления сопровождались отзывами «довольных» клиентов.
После получения денег мошенники пропадали, оставляя покупателей без обещанных документов. А жертвы обмана, разумеется, не обращались в органы внутренних дел.
Правоохранители выявили преступников благодаря подозрительным объявлениям в интернете. В ходе операции в Ангрене был задержан один из членов группы. Он раскрыл информацию обо всех остальных участниках, включая двух лидеров из Бухарской области, шестерых администраторов социальных сетей и специалиста, который делал фотографии поддельных документов на Photoshop.