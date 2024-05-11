«Вода уйдёт — вернусь жить»: во время паводка омич лишился дома и 40 овец

Наши коллеги, корреспонденты портала NGS55 и телеканала «Обком ТВ» пообщались с жителем деревни Ашеваны Усть-Ишимского района Омской области. Во время паводка он остался без дома и практически без всего своего хозяйства: у него погибло 40 овец, удалось спасти лишь кур, которые теперь живут на крыше его дома.
"Ночью, около 3 часов, прорвало дамбу, и вода пошла в деревню. Быстро пошла! У некоторых документы дома остались, только сегодня вытащили. Скотина осталась… Я вот свою скотину не успел спасти: 40 овечек утонуло. Вода была, они обратно пришли ночью и утонули.
До 7 мая работал один экскаватор на дамбе, ему бульдозер помогал. Но он один был на весь район, его то туда, то сюда гоняли… Свежую насыпь, дамбу, всё смыло. Уже когда дамбу прорвало, приехали МЧС. Спасать уже было нечего, да и кого спасёшь? Автобусы приехали: кто хотел, тот эвакуировался.
Вода уйдёт — вернусь жить. Привык, я здесь вырос, всю жизнь провёл. Придётся всё строить заново. Душа болит, сердце", — признался мужчина.
Добавим, что в субботу, 11 мая, стало известно, что под угрозой подтопления находятся населённые пункты ещё в двух районах области — Тарском и Тевризском. Правительство Омской области старается держать ситуацию на контроле: по поручению Виталия Хоценко в зону паводка отправился министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко.