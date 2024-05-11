«Вода уйдёт — вернусь жить»: во время паводка омич лишился дома и 40 овец

До 7 мая работал один экскаватор на дамбе, ему бульдозер помогал. Но он один был на весь район, его то туда, то сюда гоняли… Свежую насыпь, дамбу, всё смыло. Уже когда дамбу прорвало, приехали МЧС. Спасать уже было нечего, да и кого спасёшь? Автобусы приехали: кто хотел, тот эвакуировался.