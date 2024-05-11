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Полицейского убили в Костанайской области

10 мая в селе Узунколь во дворе своего дома обнаружено тело сотрудника районного отдела полиции с признаками насильственной смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Источник: gov.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, погибший работал криминалистом и находился в ежегодном трудовом отпуске.

«По факту особо тяжкого преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — отметили в ДП Костанайской области.

Ход досудебного расследования находится на контроле Министерства внутренних дел РК. Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия в ведомстве не разглашают. Напомним, в 2022 году в Петропавловске нашли тело участкового инспектора полиции с ножевыми ранениями.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст.99 УК РК «Убийство». Как отметили в прокуратуре, преступление не было связано с профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывали следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений. На причастность проверялась супруга потерпевшего.