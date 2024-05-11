Полицейского убили в Костанайской области

По данному факту было начато досудебное расследование по ст.99 УК РК «Убийство». Как отметили в прокуратуре, преступление не было связано с профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывали следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений. На причастность проверялась супруга потерпевшего.