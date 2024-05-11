Склад Wildberries в Екатеринбурге приостановил работу после гибели сотрудницы

Распределительный центр Wildberries, расположенный в Екатеринбурге на улице Перспективная, приостановил работу после гибели 27-летней сотрудницы. Женщина упала с высоты нескольких этажей и разбилась. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса.
Сейчас все рабочие процессы на объекте приостановлены. Продавцов заранее оповестили об этом решении, чтобы они смогли перенаправить товары на другие доступные склады. Штрафы за изменения плана или отмену поставок начисляться не будут.
Между тем, руководство Wildberries выразило соболезнования родным и близким погибшей сотрудницы.
— Обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку, — пообещало руководство Wildberries.
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи СУ СКР по Свердловской области. Ведомство не комментирует ситуацию.