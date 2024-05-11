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В Екатеринбурге из ТЦ «Космос» эвакуировали людей из-за короткого замыкания

В Екатеринбурге утром 11 мая эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Космос», расположенного на проспекте Космонавтов, 54.

В здании раздались сигналы об угрозе пожара.

На место съехались пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники МЧС провели разведку и установили, что в одном из помещений замкнула электропроводка.

«В комнате для приготовления пищи произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге днем 5 апреля произошел пожар в ТРЦ «МЕГА». Из здания было эвакуировано 2 тысячи человек, среди которых 107 детей.

МЧС