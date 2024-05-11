В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы

Сообщение об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королева в Петербурге, поступило 4 мая. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ».
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий мои коллеги установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Он задержан оперативниками у подъезда своего дома», — написала Волк.
На видео, которое опубликовала Волк, видно, как мужчина подходит к Знамени Победы со шприцом и наносит из него какое-то вещество на флаг.