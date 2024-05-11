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В Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего государственный флаг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Сообщение об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королева в Петербурге, поступило 4 мая. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий мои коллеги установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Он задержан оперативниками у подъезда своего дома», — написала Волк.

На видео, которое опубликовала Волк, видно, как мужчина подходит к Знамени Победы со шприцом и наносит из него какое-то вещество на флаг.