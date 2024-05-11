Ночью под Воронежем горел луг с сухим камышом

Жители воронежского поселка Отрадное всю ночь на 11 мая не могли уснуть из-за гари и дыма, которые разносились с прибрежного луга, где вспыхнул сухой камыш.
Как рассказали в ГУ МЧС по области, в 20.28 10 мая на пульт дежурного поступило сообщение о загорании сухой травы в селе Отрадное на улице Луговая. На место срочно выехали пожарные, которые обнаружили горение сухого камыша на общей площади примерно 500 квадратных метров.
Пожар находился на удалении от жилых домов и не угрожал людям и постройкам. К утру его ликвидировали.