Ночью под Воронежем горел луг с сухим камышом

Как рассказали в ГУ МЧС по области, в 20.28 10 мая на пульт дежурного поступило сообщение о загорании сухой травы в селе Отрадное на улице Луговая. На место срочно выехали пожарные, которые обнаружили горение сухого камыша на общей площади примерно 500 квадратных метров.