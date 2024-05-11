Люди продолжают нести цветы на Поцелуев мост после трагедии с автобусом

Пассажирский автобус упал в Мойку 10 мая около 13:00. За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, перевозчиком выступает ООО «Такси». В компании рассказали, что авария произошла на пятом часу работы водителя, накануне мужчина отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался. На данный момент известно о семерых погибших. Расследуются два уголовных дела: одно — по линии МВД, второе — Следственным комитетом.