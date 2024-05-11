14-летний водитель легковушки погиб в ДТП с фурой на Кубани

В Краснодарском крае произошло страшное ДТП, в котором погиб несовершеннолетний водитель китайского кроссовера. Водителю автомобиля «Geely» было 14 лет.
«В 5−45 в Дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило сообщение о ДТП на 24 километре автодороги “Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк”, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Известно, что водитель легковушку выехал на встречку и допустил столкновение с фурой. 14-летний житель станицы Новомышастовской скончался до приезда скорой.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.