14-летний водитель легковушки погиб в ДТП с фурой на Кубани

«В 5−45 в Дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило сообщение о ДТП на 24 километре автодороги “Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк”, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.