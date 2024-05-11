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Глава Усть-Ишимского района показал масштабы наводнения в райцентре

По его словам, идёт укрепление насыпей вокруг электростанции и РЭС.

Глава Усть-Ишимской районной администрации Александр Седельников выложил видеозапись на своей странице в ВК. По ролику можно оценить масштабы наводнения в районном центре.

"Укрепляем насыпи вблизи зданий Усть-Ишимского РЭС и электростанции.

В работе задействованы сотрудники РЭС, местные жители, а также работники Минэнерго, прибывшие к нам из Омска", — написал Седельников.

Напомним, что уровень рек Иртыш, Ишим и Туй в черте области продолжает подниматься. По словам губернатора Омской бласти Виталия Хоценко, для сдерживания стихии продолжается укрепление насыпей. На данный момент есть опасность затопления ещё в двух районах области — Тевризском и Тарском.

На место ЧП по поручению губернатора отправился министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко.