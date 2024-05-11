Глава Усть-Ишимского района показал масштабы наводнения в райцентре

Напомним, что уровень рек Иртыш, Ишим и Туй в черте области продолжает подниматься. По словам губернатора Омской бласти Виталия Хоценко, для сдерживания стихии продолжается укрепление насыпей. На данный момент есть опасность затопления ещё в двух районах области — Тевризском и Тарском.