В Киеве заявили о предотвращении теракта 9 мая

По данным ФСБ, в телефоне диверсанта обнаружили его переписку с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины. Планировалось, что после совершения терактов мужчину вывезут из России. В ФСБ также выяснили, что он проходил обучение минно-взрывному и стрелковому делу в Литве и собирался принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.