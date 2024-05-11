Число погибших в Ровеньках при обстреле со стороны ВСУ возросло до четырех

«Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках», — сказала она.
Ранее в субботу корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков рассказал, что осколки от кассетных боеприпасов ATACMS, которые использовали ВСУ, разлетелись и повредили здания на расстоянии нескольких сотен метров.
Накануне, 10 мая, боевики украинской армии атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР. На месте три человека погибли. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом. Глава региона Леонид Пасечник также уточнял, что из-за обстрела на нефтебазе произошло возгорание, были повреждены находящиеся рядом с нею дома.
Позднее, 11 мая, Пасечник отметил, что атака, предположительно, была совершена американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.
В главном управлении МЧС ЛНР сообщили о том, что пожар на нефтебазе был ликвидирован. В ведомстве также уточнили, что на месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.