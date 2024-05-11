Число погибших в Ровеньках при обстреле со стороны ВСУ возросло до четырех

Накануне, 10 мая, боевики украинской армии атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР. На месте три человека погибли. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом. Глава региона Леонид Пасечник также уточнял, что из-за обстрела на нефтебазе произошло возгорание, были повреждены находящиеся рядом с нею дома.