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Число погибших в Ровеньках при обстреле со стороны ВСУ возросло до четырех

До четырех человек возросло число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Ровеньки. Об этом сообщила 11 мая министр здравоохранения Луганской Народной Республики (ЛНР) Наталия Пащенко. Пострадали 11 человек, из них в крайне тяжелом состоянии двое.

«Ночью умер еще один пострадавший в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках», — сказала она.

Ранее в субботу корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков рассказал, что осколки от кассетных боеприпасов ATACMS, которые использовали ВСУ, разлетелись и повредили здания на расстоянии нескольких сотен метров.

Накануне, 10 мая, боевики украинской армии атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР. На месте три человека погибли. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали сотрудники нефтебазы и местные жители, чьи дома находятся рядом. Глава региона Леонид Пасечник также уточнял, что из-за обстрела на нефтебазе произошло возгорание, были повреждены находящиеся рядом с нею дома.

Позднее, 11 мая, Пасечник отметил, что атака, предположительно, была совершена американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.

В главном управлении МЧС ЛНР сообщили о том, что пожар на нефтебазе был ликвидирован. В ведомстве также уточнили, что на месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.