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Ночная потасовка на Бухарестской напугала местных жителей. В отдел доставили троих мужчин

Ночная потасовка на Бухарестской напугала жителей Петербурга.

В ночь на 11 мая в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от жительницы дома 96 по Бухарестской улице о потасовке с участием нескольких мужчин, один из которых был вооружен пистолетом. Об этом в субботу утром сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали троих самых активных участников конфликта — уроженцев южных регионов России 32, 34 и 40 лет. У одного из них был изъят травматический пистолет.

Все задержанные были доставлены в отдел полиции для разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время по данному делу проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.