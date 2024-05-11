Ночная потасовка на Бухарестской напугала местных жителей. В отдел доставили троих мужчин

В ночь на 11 мая в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от жительницы дома 96 по Бухарестской улице о потасовке с участием нескольких мужчин, один из которых был вооружен пистолетом. Об этом в субботу утром сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.