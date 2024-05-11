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В Самарской области из-за пожара в частном доме пострадал мужчина

В селе Виловатое Самарской области вспыхнул частный дом.

Источник: ГКУ СО Центра по делам ГО, ПБ и ЧС

В Богатовском районе Самарской области сообщили о крупном возгорании. В селе Виловатое вспыхнул частный дом.

По информации ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», ночью 11 мая в субботу, 11 мая, произошло возгорание в частном доме. На месте оперативно прибыли специалисты пожарно-спасательного отряда. Сотрудники ведомства задействовали 4 автомобиля пожарных и 11 человек личного состава, чтобы потушить огонь на площади 100 квадратных метров.

Пожару присвоили 1 ранг опасности. Из-за возгорания пострадал 33-летний мужчина, он получил ожоги конечностей. К счастью, пострадавший смог эвакуироваться самостоятельно. Пожар успешно ликвидировали.

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