В Самарской области из-за пожара в частном доме пострадал мужчина

По информации ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», ночью 11 мая в субботу, 11 мая, произошло возгорание в частном доме. На месте оперативно прибыли специалисты пожарно-спасательного отряда. Сотрудники ведомства задействовали 4 автомобиля пожарных и 11 человек личного состава, чтобы потушить огонь на площади 100 квадратных метров.