Пассажиров поездов, остановленных из-за аварии в Ростовской области, отправляют автобусами

Напомним, сегодня ночью, 11 мая, на 298 км пути № 1 станции Куберле в Ростовской области произошел сход восьми цистерн с нефтепродуктами в составе грузового поезда. Произошло повреждение контактной сети и возгорание двух вагонов. Пожар ликвидирован в 05:53. Площадь составила 200 кв. м.