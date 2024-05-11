Пассажиров поездов, остановленных из-за аварии в Ростовской области, отправляют автобусами

«Пассажиры поезда № 368 Кисловодск — Киров, следующие до Волгодонска, отправлены автобусами до пункта назначения. Пассажиры со станции Волгодонская также отправлены автобусами до станции Морозовская, откуда поезд № 368 Кисловодск — Киров возобновил движение по альтернативному маршруту», — пишет канал «Телеграмма СКЖД».
Кроме того, пока ориентировочно на пять часов задержаны пассажирские поезда № 455 Челябинск — Волгоград, № 358 Имеретинский курорт — Уфа, № 113 Санкт-Петербург — Адлер, № 98 Кисловодск -Тында, № 14 Имеретинский курорт — Саратов.
«Пассажиры поездов дальнего следования, задержка которых составила более четырех часов, обеспечены питанием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — пишет источник.
Помимо этого, временно сократили маршруты следования пригородных поездов на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники.
Как сообщают в СКЖД, в ремонтных работах задействованы два восстановительных поезда и 160 железнодорожников.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 Звонок из любой точки России бесплатный, уточняет источник.
Напомним, сегодня ночью, 11 мая, на 298 км пути № 1 станции Куберле в Ростовской области произошел сход восьми цистерн с нефтепродуктами в составе грузового поезда. Произошло повреждение контактной сети и возгорание двух вагонов. Пожар ликвидирован в 05:53. Площадь составила 200 кв. м.