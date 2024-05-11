Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи

«Противник потерял за сутки до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Верба”, две 152-миллиметровые гаубицы “Мста-Б” и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ», — сказали в ведомстве.