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Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» около 300 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 66-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны, 13-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

«Противник потерял за сутки до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Верба”, две 152-миллиметровые гаубицы “Мста-Б” и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ», — сказали в ведомстве.