Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также были отражены четыре контратаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Белогоровки, Раздоловки и Победы в ДНР.
«Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей», — добавили в МО РФ.
В ходе контрабатарейной борьбы были поражены использовавшиеся украинскими войсками гаубица М198 производства США, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».