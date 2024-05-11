Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю

В ходе контрабатарейной борьбы были поражены использовавшиеся украинскими войсками гаубица М198 производства США, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».