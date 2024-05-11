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СК завел дело после избиения участника СВО в Краснодаре

Глава СК России взял на контроль расследование дела об избиении мужчины в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России по Краснодарскому краю поднял вопрос о передачи уголовного дела об избиении участника СВО в Краснодаре в свое производство. Об этом сообщает информационный центр СК России.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», — сообщили в ведомстве.

Информация об избиении участника СВО появилась в соцсетях. Все произошло в мае этого года в Краснодаре. Мужчина избил бойца специальной военной операции, который находился на реабилитации после перелома ног.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на адвоката-мошенника в Краснодарском крае.

СК