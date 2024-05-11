СК завел дело после избиения участника СВО в Краснодаре

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах», — сообщили в ведомстве.