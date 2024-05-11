Поезда в Волгоград задерживаются из-за схода вагонов Ростовской области

Из-за ЧП с грузовыми вагонами в Ростовском области изменилось движение пассажирских поездов в Волгоград. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, пришлось скорректировать график по направлениям Имеретинский Курорт — Уфа, Кисловодск — Тында, Имеретинский Курорт — Саратов, Анапа — Красноярск, Кисловодск — Киров.
Пассажирам поездов дальнего следования предоставят питание из-за многочасовой задержки. Добавим, что Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги.
— Произошел сход шести вагонов-цистерн грузового поезда. В результате происшествия произошло возгорание одной цистерны, пожар потушен. Пострадавших не имеется, — уточнили в ведомстве.