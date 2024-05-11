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Иномарка вылетела с трассы и загорелась в Сарове

Обстоятельства устанавливаются.

Источник: Время

Автомобиль Mercedes загорелся после ДТП в Сарове 10 мая, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло вчера на улице Силкина около 15:50. Женщина, управляя иномаркой, резко затормозила и выехала за пределы проезжей части. После чего автомобиль перевернулся, произошло возгорание моторного отсека.

Водителя и пассажира госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что два человека пострадали в ДТП в Дзержинске по вине пьяного водителя.