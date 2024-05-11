Иномарка вылетела с трассы и загорелась в Сарове

Автомобиль Mercedes загорелся после ДТП в Сарове 10 мая, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло вчера на улице Силкина около 15:50. Женщина, управляя иномаркой, резко затормозила и выехала за пределы проезжей части. После чего автомобиль перевернулся, произошло возгорание моторного отсека.
Водителя и пассажира госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что два человека пострадали в ДТП в Дзержинске по вине пьяного водителя.