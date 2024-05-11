Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили три танка Leopard

До этого такой же немецкий танк Leopard 2A6 доставили на Поклонную гору в Москве. Помимо данной боевой машины, также доставлен украинский танк Т-72. Вся эта техника привезена специально для выставки трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военными в ходе спецоперации.