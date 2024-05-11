Преподавательница СПбГУ Тамара Горчакова погибла при падении автобуса в реку Мойку

Одной из погибших в жуткой аварии на Поцелуевом мосту, которая произошла накануне, стала преподавательница Санкт-Петербургского государственного университета Тамара Горчакова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
— 10 мая 2024 года ушла из жизни преподаватель Санкт-Петербургского университета Тамара Александровна Горчакова. В пятницу в результате ДТП автобус с пассажирами пробил ограждение на мосту и упал в воду. В результате инцидента погибли семь человек. Одной из них оказалась преподаватель СПбГУ Тамара Горчакова, — говорится в сообщении.
В учебном учреждении рассказали, какой была Тамара Александровна. Она работала филологом-русистом. Она окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова и, находясь, уже на пенсии, все равно продолжала сотрудничать с вузом.
До этого Тамара Александровна на протяжении более пяти лет работала преподавателем дополнительной образовательной программы «Русский язык как иностранный. Основной курс». За это время ей удалось подготовить огромное количество иностранных абитуриентов, готовящихся к поступлению в российские вузы.
— Коллеги запомнили ее как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину, — отметили в вузе.
Коллектив СПбГУ выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким своей коллеги. Память о замечательном педагоге и человеке сохранится в сердцах тех, кто ее знал и учился у нее, резюмировали в учебном учреждении.
Напомним, в момент дорожной аварии в салоне автобуса находилось восемь человек, из которых семь — погибли. Судя по всему, выжившим является местный житель по имени Александр, который в тот трагический день был в общественном транспорте вместе со своей супругой. Мужчина рассказал, что до последнего держал свою жену за руку, пока темная вода не разлучила их. Он пытался выбить стекло ногами, но не получилось, а потом прижался к потолку, чтобы собрать остатки воздуха. Потом пострадавший помнит только как его доставили в больницу, где он пришел в себя.
Информация о других погибших устанавливается. Правоохранители возбудили сразу два уголовных дела — за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, а также за оказание некачественных услуг.