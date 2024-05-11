Преподавательница СПбГУ Тамара Горчакова погибла при падении автобуса в реку Мойку

Напомним, в момент дорожной аварии в салоне автобуса находилось восемь человек, из которых семь — погибли. Судя по всему, выжившим является местный житель по имени Александр, который в тот трагический день был в общественном транспорте вместе со своей супругой. Мужчина рассказал, что до последнего держал свою жену за руку, пока темная вода не разлучила их. Он пытался выбить стекло ногами, но не получилось, а потом прижался к потолку, чтобы собрать остатки воздуха. Потом пострадавший помнит только как его доставили в больницу, где он пришел в себя.