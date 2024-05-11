В Коми частично обрушилась пятиэтажка

«Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (пятиэтажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)», — написал глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.