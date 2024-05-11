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В Коми частично обрушилась пятиэтажка

В городе Печора в Коми частично обрушилась пятиэтажка.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В городе Печора в Коми частично обрушилась кирпичная пятиэтажка, сообщило республиканское управление МЧС в своем Telegram-канале.

«Сегодня в городе Печора произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69», — информирует ведомство.

В МЧС по региону сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Как уточнили агентству в пресс-службе главы Коми, по этому адресу находится общежитие.

«Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (пятиэтажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)», — написал глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.

Он добавил, что будет выяснять причины инцидента на месте происшествия.

На месте работают 60 специалистов и 19 единиц техники. Эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей.

Обрушение произошло с первого по пятый этаж.

МЧС
несчастный случай