Mercedes-Benz вылетел в кювет на свердловской трассе

От удара Mercedes вылетел в кювет.
«Водитель Chevrolet столкнулся с Mercedes, совершавшим обгон, при повороте», — сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Свердловской области.
В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet — мужчина 1980 г.р. С травмой головы скорая помощь доставила его в городскую клиническую больницу № 36.
По факту аварии проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции.
Ранее в Екатеринбурге водитель KIA не справился с управлением и врезался в столб. Это произошло в микрорайоне Химмаш. В аварии травмы получил пассажир иномарки, водитель не пострадал.