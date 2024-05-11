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Mercedes-Benz вылетел в кювет на свердловской трассе

11 мая на подъезде к городу Арамиль столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Chevrolet Lacetti.

Источник: МК.RU Екатеринбург

От удара Mercedes вылетел в кювет.

«Водитель Chevrolet столкнулся с Mercedes, совершавшим обгон, при повороте», — сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Свердловской области.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet — мужчина 1980 г.р. С травмой головы скорая помощь доставила его в городскую клиническую больницу № 36.

По факту аварии проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее в Екатеринбурге водитель KIA не справился с управлением и врезался в столб. Это произошло в микрорайоне Химмаш. В аварии травмы получил пассажир иномарки, водитель не пострадал.