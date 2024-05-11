4-летнего ребенка сбили насмерть в Алматинской области

На месте происшествия нашему корреспонденту сообщили, что ребенок всегда играл в куче песка, которая была вдоль дороги. Женщина вызвала на место бригаду «скорой помощи», которая экстренно госпитализировала мальчика в реанимацию, но позже стало известно, что мальчик скончался.