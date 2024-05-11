Жительница Миасса отдала мошенникам для инвестиций 4,5 млн рублей

— Затем в течение месяца для пополнения своего депозита оформила займы в различных финансовых учреждениях на общую сумму 4 миллиона 552 тысячи 359 рублей и перевела деньги на указанные счета, думая, что участвует в сделках купли-продажи. Сделки казались убедительными, так как на платформе подробно отображалась информация о вложенных средствах, но получить денежные средства обратно ей не удалось, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.