На станции в Ростовской области восстановили движение поездов

«Движение поездов на станции “Куберле”, где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме», — говорится в сообщении. Уточняется, что задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам, в ремонтных работах задействованы 2 восстановительных поезда и 160 железнодорожников.
В субботу ночью на железнодорожной станции «Куберле» в Орловском районе Ростовской области произошел сход шести вагонов-цистерн грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась одна из цистерн с топливом. Возникший пожар был локализован на площади 200 квадратных метра, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале.
В свою очередь пресс-служба СКЖД сообщала в своем в Telegram-канале, что в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции «Куберле» были задержаны пассажирские поезда N455 Челябинск — Волгоград, N358 Имеретинский Курорт — Уфа, N113 Санкт-Петербург — Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт — Саратов до 5 часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале. Помимо этого были сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники.
В настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда по маршрутам: № 455 Челябинск — Новороссийск; № 368 Кисловодск — Киров; № 358 Имеретинский Курорт- Уфа; № 113 Санкт-Петербург — Адлер; № 98 Кисловодск — Тында; № 14 Имеретинский Курорт- Саратов; № 368 Кисловодск — Киров; № 354 Имеретинский Курорт — Пермь; № 201 Анапа — Красноярск, уточнили в пресс-службе Северо-Кавказской ЖД.