На станции в Ростовской области восстановили движение поездов

В свою очередь пресс-служба СКЖД сообщала в своем в Telegram-канале, что в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции «Куберле» были задержаны пассажирские поезда N455 Челябинск — Волгоград, N358 Имеретинский Курорт — Уфа, N113 Санкт-Петербург — Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт — Саратов до 5 часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале. Помимо этого были сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов — Волгодонская — Зимовники.