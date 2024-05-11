В Мостовском районе пенсионер сядет за решетку за угрозу убить жену топором

В Мостовском районе суд дал 1,5 года колонии 60-летнему жителю деревни Бояры, которому инкриминирована угроза убийством. Как сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области, фигурант в марте 2024 года, будучи пьяным, замахнулся на жену топором и пригрозил убийством за то, что она его упрекнула в чрезмерном пьянстве.
Отмечается, что потерпевшая восприняла угрозы как реальные и опасалась за свою жизнь, потому обратилась в милицию.
Еще в ходе следствия ее муж признал себя виновным. Но так как ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, суд признал в его действиях наличие рецидива и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
Сказано, что приговор еще может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.