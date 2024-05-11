В Мостовском районе пенсионер сядет за решетку за угрозу убить жену топором

Еще в ходе следствия ее муж признал себя виновным. Но так как ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, суд признал в его действиях наличие рецидива и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.