Более 200 человек погибли в Афганистане в результате наводнения

По данным New York Times, разрушения в результате стихийного бедствия зафиксировали не только на севере Афганистана. В провинции Бадахшан на востоке страны, в частности, погибли один человек и около 2 тыс. голов скота, разрушены мосты и дома. От наводнения также пострадали провинции Гор и Герат в центральной части Афганистана.
Ранее власти страны сообщили о более чем 60 жертвах наводнения. Десятки человек пропали без вести. Подъем воды начался на севере Афганистана из-за сильных ливней.
Сезонные дожди начались в Афганистане в апреле, затопления фиксировали в разных регионах страны. За это время в десяти провинциях погибли до 100 человек.