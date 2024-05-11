Более 200 человек погибли в Афганистане в результате наводнения

По данным New York Times, разрушения в результате стихийного бедствия зафиксировали не только на севере Афганистана. В провинции Бадахшан на востоке страны, в частности, погибли один человек и около 2 тыс. голов скота, разрушены мосты и дома. От наводнения также пострадали провинции Гор и Герат в центральной части Афганистана.