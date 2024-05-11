В результате удара по ресторану в Донецке погибли трое

Среди погибших — сотрудница ресторана и двое мужчин-посетителей. Пострадали девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, а также женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения. Отмечается, что пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести.
В сообщении Дениса Пушилина говорится, что по территории Донецка ударили двумя ракетами HIMARS, одна из которых повредила наружную стену и остекление в ресторане, а вторая попала в рядом стоящий недострой.
Telegram-канал «Типичный Донецк» публиковал видео, снятые пострадавшими посетителями ресторана после обстрела. На кадрах запечатлены раненые и погибшие люди. На одном из видео видно, что фасад здания почти полностью разрушен, некоторые части ресторана завалены обломками. Стены и потолок частично обрушились.
О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины, — в онлайн-трансляции «Ъ».