В результате удара по ресторану в Донецке погибли трое

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о трех погибших и восьми пострадавших в результате удара по ресторану Paradise в Донецке. По данным местных Telegram-каналов, рядом с рестораном должен был проводиться автопробег с российскими флагами в честь десятилетия Донецкой народной республики.