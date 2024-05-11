Уроженец Казахстана спасал людей из утонувшего автобуса в Санкт-Петербурге

Напомним, автобус с пассажирами упал в реку Мойку в районе Поцелуева моста днём 10 мая. Предварительно, водитель следовал по маршруту 262 по Большой Морской улице, выехал на тротуар с левой стороны, затем при попытке вернуться на свою полосу выехал на встречку на повороте с Большой Морской на Поцелуев мост, не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Авария попала на видео.