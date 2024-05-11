Гражданину Казахстана предъявлены обвинения в убийстве в Лондоне

По сообщению полиции Лондона, Баймолда Бейбит,
Это случилось после вызова полиции по адресу в одном из лондонских районов около 21:00 в понедельник, где был обнаружен 42-летний мужчина с ножевыми ранениями, которые оказались смертельными.
— Бейбит и 33-летняя женщина были арестованы на месте происшествия по подозрению в убийстве. Бейбиту предъявлено вышеуказанное обвинение. 33-летняя женщина освобождена под залог до проведения дальнейшего расследования, — сообщили в лондонской полиции.
Согласно источникам Kazinform, Баймолда Бейбит прибыл в Великобританию из Казахстана в мае 2023 года по сезонной рабочей визе, продолжительностью 6 месяцев.