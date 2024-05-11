В Миассе задержали мужчину, ограбившего в подъезде пенсионерку

Расследование дела было поставлено на контроль начальника отдела МВД по Миассу, правоохранители незамедлительно приступили к расследованию дела. Всего за четыре часа им удалось установить и задержать злоумышленника.
Им оказался ранее неоднократно судимый бездомный миассец 53 лет. Часть награбленного он уже успел потратить, оставшуюся часть вернули пенсионерке.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что в отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сейчас задержанный находится под стражей.