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Паводки на западе Казахстана: талые воды направили на пастбища

Ведется работа по перенаправлению паводковых вод из реки Жайык в оросительные системы, лиманы и Каспийское море.

Источник: Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Специалисты «Казводхоза» по Атырауской области направили паводковые воды через реку Ойыл на полив более 18 тысяч гектаров сенокосных угодий региона, сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации.

Водохозяйственники очистили русло канала Сарыозек, принимающее паводковые воды, укрепили защитную плотину.

«В нижней части канала вырыт новый канал длиной 4,2 километра, поливаются 1500 гектаров сенокосных угодий в Еркинкалинском сельском округе рядом с Атырау».

указывается в сообщении ведомства.

Через канал Сарыозек паводковые воды также направляются в Каспийское море, добавили в Минводы.

«Для безопасного пропуска паводковых вод были убраны трубопроводы и дамбы вдоль канала Баксай. Для отвода воды в море вырыт новый канал длиной 4 километра, очищена головная часть Нарынского канала», — подчеркнули в министерстве.

Паводковые воды поливают 4,5 гектара сенокосных угодий, расположенных вдоль канала.

«Одна из основных задач на сегодня — эффективное использование паводковых вод. Через реку Жайык в Каспийское море было направлено более 1 миллиарда кубометров воды», — отметила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

Также продолжается пропуск воды для наполнения озер, лиманов и месторождений подземных вод.

МЧС