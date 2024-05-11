Паводки на западе Казахстана: талые воды направили на пастбища

АСТАНА, 11 мая — Sputnik. Специалисты «Казводхоза» по Атырауской области направили паводковые воды через реку Ойыл на полив более 18 тысяч гектаров сенокосных угодий региона, сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации.
Водохозяйственники очистили русло канала Сарыозек, принимающее паводковые воды, укрепили защитную плотину.
«В нижней части канала вырыт новый канал длиной 4,2 километра, поливаются 1500 гектаров сенокосных угодий в Еркинкалинском сельском округе рядом с Атырау».
Через канал Сарыозек паводковые воды также направляются в Каспийское море, добавили в Минводы.
«Для безопасного пропуска паводковых вод были убраны трубопроводы и дамбы вдоль канала Баксай. Для отвода воды в море вырыт новый канал длиной 4 километра, очищена головная часть Нарынского канала», — подчеркнули в министерстве.
Паводковые воды поливают 4,5 гектара сенокосных угодий, расположенных вдоль канала.
«Одна из основных задач на сегодня — эффективное использование паводковых вод. Через реку Жайык в Каспийское море было направлено более 1 миллиарда кубометров воды», — отметила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
Также продолжается пропуск воды для наполнения озер, лиманов и месторождений подземных вод.