Казахстанка потребовала 10 млн тенге за убийство единственного сына

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в своем заявлении женщина указала, что приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области ответчик был признан виновным в убийстве (ч.1 ст. 99 УК РК) ее сына с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет.
Гражданский иск по уголовному делу не был заявлен. Сейчас же женщина попросила взыскать с осужденного моральный вред в размере 10 млн тенге, отметив, что она пострадала от преступной деятельности и потеряла единственного сына. Ответчик пояснил суду, что в настоящее время отбывает наказание по приговору, работой не обеспечен и не имеет материальной возможности компенсировать моральный вред, но готов оплачивать его по мере возможности.
Решением суда иск о возмещении морального вреда удовлетворен, взыскана компенсация в размере 10 млн тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.
Добавим, что согласно ч.1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. А в соответствии с ч.1 ст. 931 ГК РК моральный вред — это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние