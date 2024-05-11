Казахстанка потребовала 10 млн тенге за убийство единственного сына

Добавим, что согласно ч.1 ст. 99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. А в соответствии с ч.1 ст. 931 ГК РК моральный вред — это нарушение, умаление или лишение личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т. п. ), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения — его близкими родственниками, супругом (супругой).