ДТП на МКАД: водитель потерял сознание за рулем и врезался в дерево

МИНСК, 11 мая — Sputnik. Плохое самочувствие водителя спровоцировало ДТП на МКАД днем в субботу, сообщается в Telegram-канале минской Госавтоинспекции.
Авария произошла днём на 22-м километре внутреннего кольца минской кольцевой, по сообщению ГАИ, 46-летний водитель автомобиля «Honda» потерял сознание, находясь за рулем. К счастью, столкновения с попутными авто удалось избежать. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево в придорожной полосе.
«В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения для обследования», — сообщает ГАИ.
Место аварии обследовали инспекторы ГАИ Октябрьского РУВД столицы.
В Госавтоинспекции напомнили водителям о запрете садиться за руль в утомленном состоянии или плохом самочувствии.
Если резкое ухудшение произошло в момент вождения, что может происходить сейчас на фоне бушующей магнитной бури, ГАИ советует остановиться в безопасном месте вне трассы и отдохнуть или обратиться за помощью к врачам.
Влияние магнитной бури
Сильная магнитная буря, начавшаяся накануне, может спровоцировать ухудшение самочувствия не только у метеозависимых людей, но и у тех, кто не жалуется на здоровье, говорят медики.
Возможны скачки давления, также может ухудшаться общее состояние, появление мигреней, усталости либо повышенной раздражительности. Нейрофизиологи поясняют такие реакции тем, что солнечная активность провоцирует неконтролируемое сужение и расширение сосудов, в том числе головного мозга.