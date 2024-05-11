Столичные гвардейцы задержали мужчину с запрещенным веществом

10 мая около 20.00 часов во время несения патрульно-постовой службы начальник войскового наряда рядовой Әділет Сапарбек совместно с патрульными — рядовыми Алишером Сулейжановым и Нұрсұлтаном Еркінұлы заметили подозрительного гражданина.
В ходе проверки документов мужчина вел себя странно. После чего гвардейцы вызвали сотрудников полиции на место задержания гражданина.
При наружном досмотре вместе полицейскими, мы обнаружили в пакете и далее изъяли вещество растительного происхождения со специфическим запахом Рассказывает рядовой Әділет Сапарбек.
Затем правонарушитель был доставлен в алматинский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.