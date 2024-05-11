Медик, филолог, предприниматель. Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту

«Мы сидели вторые от входа, высоко. Мы встали и до потолка доставали. Я пытался выбить ногами стекла, но вообще никак не получалось. Потом я к потолку прижимался губами, чтобы собрать остатки воздуха. Я не сообразил, что так резко пойдет вода, — рассказал выживший пассажир. — Потом по поручням двигался вперед, потерял ориентацию, но все равно по поручням двигался. Все в темноте происходило. Потом резкий свет — и меня вытаскивают. Я уже в таком бессознательном состоянии был. Вытащили меня ребята, дагестанцы, такие здоровые, спортивные. Огромное спасибо ребятам. Без тени сомнения бросились и стали спасать».