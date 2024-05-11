«Идет просто настоящий мор!»: в Башкирии бьют тревогу из-за массовой гибели пчел

Третья и, подчеркивает замглавы Центр развития туризма, главная причина — это бесконтрольный и большой ввоз пчел южных пород, так называемых «узбечек». Башкирские пчелы, скрещиваясь с ними, теряют свои уникальные свойства, в числе которых — зимостойкость. Кроме того, «пришлые» приносят с собой болезни, к которым местные не имеют иммунитета и впоследствии умирают.