«Идет просто настоящий мор!»: в Башкирии бьют тревогу из-за массовой гибели пчел

По словам специалиста, у происходящего есть несколько причин. Первая — плохое цветение липы, на севере Башкирии, как утверждает Идельбаев, она померзла вся.
Вторая — бушующий уже третий год в республике шелкопряд. Прошлым летом он настиг самые медоносные районы.
Третья и, подчеркивает замглавы Центр развития туризма, главная причина — это бесконтрольный и большой ввоз пчел южных пород, так называемых «узбечек». Башкирские пчелы, скрещиваясь с ними, теряют свои уникальные свойства, в числе которых — зимостойкость. Кроме того, «пришлые» приносят с собой болезни, к которым местные не имеют иммунитета и впоследствии умирают.
— Идет просто настоящий мор. Я даже не знаю, как мы будем в таких условиях восстанавливать популяцию наших башкирских пчел, — заявил Артур Идельбаев.
Замдиректора Центра развития туризма республики отметил, что создаваться новые пчелы непременно будет, также будет оказываться поддержка тем, возьмется за племенную репродукцию именно Башкирской пчелы. Однако он также подчеркнул, что государственным органам следует более серьезно отнестись к возникшей проблеме.