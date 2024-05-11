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В Новосибирской области нашли пропавших мать и дочь

На женщину составили административный протокол.

Источник: Сиб.фм

В Бердске сотрудники уголовного розыска обнаружили 36-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь, которые загадочно пропали 6 мая. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также уточняется, что на женщину составили административный протокол по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей).

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пропала женщина с ребенком в фиолетовой куртке.