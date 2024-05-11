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В Самаре самолет из Антальи сел со второй попытки

Специалисты сообщили о потере сигнала GPS самолета, летевшего из Антальи в Самару.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре самолет, летевший из Антальи, смог приземлиться только со второй попытки. Происшествие зафиксировали днем в пятницу, 10 мая 2024 года.

По информации телеграм-канала «AVIAINCIDENT», в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД при заходе на посадочную полосу пилоты сообщили об уходе на второй круг. Это произошло из-за потери сигнала GPS, система не смогла захватить курс. Повторный заход на посадку произошел успешно в 13:51.

Напомним, самолет прекратил взлет из-за сработавшей сигнализации открытой двери. Воздушное судно должно было взлететь и отправиться в Москву.