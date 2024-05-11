В Самаре самолет из Антальи сел со второй попытки

По информации телеграм-канала «AVIAINCIDENT», в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД при заходе на посадочную полосу пилоты сообщили об уходе на второй круг. Это произошло из-за потери сигнала GPS, система не смогла захватить курс. Повторный заход на посадку произошел успешно в 13:51.