В Самаре самолет из Антальи сел со второй попытки

В Самаре самолет, летевший из Антальи, смог приземлиться только со второй попытки. Происшествие зафиксировали днем в пятницу, 10 мая 2024 года.
По информации телеграм-канала «AVIAINCIDENT», в зоне ответственности Самарского РЦ ЕС ОрВД при заходе на посадочную полосу пилоты сообщили об уходе на второй круг. Это произошло из-за потери сигнала GPS, система не смогла захватить курс. Повторный заход на посадку произошел успешно в 13:51.
Напомним, самолет прекратил взлет из-за сработавшей сигнализации открытой двери. Воздушное судно должно было взлететь и отправиться в Москву.