В Копейске двое 12-летних мальчиков на мотоцикле влетели в автомобиль, один тяжело травмирован

Напомним, по 19 мая на территории Челябинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Только за первые два дня сотрудниками Госавтоинспекции выявлено два водителя мототранспорта, управлявших с признаками опьянения, в отношении еще одного водителя за повторное управление мотоциклом в нетрезвом виде возбуждено дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.