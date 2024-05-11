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В Копейске двое 12-летних мальчиков на мотоцикле влетели в автомобиль, один тяжело травмирован

В Копейске (Челябинская область) два 12-летних мальчика на мотоцикле влетели в автомобиль — один подросток тяжело травмирован, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на улице Орджоникидзе. Там 12-летний водитель мотоцикла ATAKI при проезде нерегулируемого перекрестка, двигаясь по второстепенной дороге, совершил столкновение с автомобилем Ford Econoline, за управлением которого был мужчина 1987 года рождения.

В результате мотоциклист получил травмы и был госпитализирован, его пассажиру-сверстнику назначено амбулаторное лечение.

Несовершеннолетние катались на мотоцикле без защитной экипировки и шлемов.

Напомним, по 19 мая на территории Челябинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Только за первые два дня сотрудниками Госавтоинспекции выявлено два водителя мототранспорта, управлявших с признаками опьянения, в отношении еще одного водителя за повторное управление мотоциклом в нетрезвом виде возбуждено дело по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.