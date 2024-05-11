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В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие

САМАРА, 11 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка в Самаре, который на видео вскидывал руку в фашистском приветствии и расстраивался из-за смерти Гитлера.

Источник: © РИА Новости

«По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — говорится в сообщении управления.

Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило в своём Telegram-канале, что в пятницу в соцсетях стали распространяться публикации с фотографиями и видео подростка, содержащими признаки реабилитации нацизма. Так, по данным местных Telegram-каналов, подросток расстраивался из-за смерти Гитлера и вскидывал руку в фашистском приветствии на фоне военной техники, проходившей по улицам Самары после парада Победы в четверг.

В ведомстве уточнили, что подозреваемого подростка в ближайшее время поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

В правительстве Самарской области сообщили журналистам, что подросток не зарегистрирован на территории области и не обучается ни в одном из образовательных учреждений региона. Информацию о гражданстве подростка оперативно предоставить в правительстве региона не смогли.

СК