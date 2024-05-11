В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие

Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило в своём Telegram-канале, что в пятницу в соцсетях стали распространяться публикации с фотографиями и видео подростка, содержащими признаки реабилитации нацизма. Так, по данным местных Telegram-каналов, подросток расстраивался из-за смерти Гитлера и вскидывал руку в фашистском приветствии на фоне военной техники, проходившей по улицам Самары после парада Победы в четверг.