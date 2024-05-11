В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие

«По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», — говорится в сообщении управления.
Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило в своём Telegram-канале, что в пятницу в соцсетях стали распространяться публикации с фотографиями и видео подростка, содержащими признаки реабилитации нацизма. Так, по данным местных Telegram-каналов, подросток расстраивался из-за смерти Гитлера и вскидывал руку в фашистском приветствии на фоне военной техники, проходившей по улицам Самары после парада Победы в четверг.
В ведомстве уточнили, что подозреваемого подростка в ближайшее время поместят в центр временного содержания для несовершеннолетних. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
В правительстве Самарской области сообщили журналистам, что подросток не зарегистрирован на территории области и не обучается ни в одном из образовательных учреждений региона. Информацию о гражданстве подростка оперативно предоставить в правительстве региона не смогли.