Семь человек пострадали в аварии на ул. Алма-Атинской в Самаре

В районе ул. Алма-Атинской, 72 столкнулись Toyota, Mitsubishi и ВАЗ-2109. Пострадали семь человек: трое мужчин, две женщины и девочки девяти и пяти лет.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
В субботу, 11 мая, в Самаре произошло ДТП с семью пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В районе ул. Алма-Атинской, 72 столкнулись Toyota, Mitsubishi и ВАЗ-2109. Пострадали семь человек: трое мужчин, две женщины и девочки девяти и пяти лет.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.