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Семь человек пострадали в аварии на ул. Алма-Атинской в Самаре

В субботу, 11 мая, в Самаре произошло ДТП с семью пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В районе ул. Алма-Атинской, 72 столкнулись Toyota, Mitsubishi и ВАЗ-2109. Пострадали семь человек: трое мужчин, две женщины и девочки девяти и пяти лет.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.