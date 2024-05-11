В Самаре при столкновении трех машин пострадали семь человек

Информация о столкновении автомобилей Toyota, Mitsubishi и ВАЗ-2109 на Алма-Атинской, 72 в Самаре поступила вечером в субботу.
«В результате ДТП погибших нет, пострадали семь человек, в том числе двое детей. Пять человек (трое мужчин, две женщины) для медицинского обследования направлены в ГБУЗ СО “Самарская городская клиническая больница № 2 имени Семашко”, дети (девочки 2014 и 2018 годов рождения) направлены в ГБУЗ СО “Самарская областная клиническая больница имени Середавина”, — говорится в сообщении ведомства.
Пожарно-спасательные подразделения обесточили транспортные средства в целях безопасности. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.