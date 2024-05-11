В Самаре при столкновении трех машин пострадали семь человек

«В результате ДТП погибших нет, пострадали семь человек, в том числе двое детей. Пять человек (трое мужчин, две женщины) для медицинского обследования направлены в ГБУЗ СО “Самарская городская клиническая больница № 2 имени Семашко”, дети (девочки 2014 и 2018 годов рождения) направлены в ГБУЗ СО “Самарская областная клиническая больница имени Середавина”, — говорится в сообщении ведомства.