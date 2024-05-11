В Петербурге задержан перевозчик, чей автобус упал в Мойку

«В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО “Такси”», — сообщил СКР в Telegram-канале.
Начальник автоколонны задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинений.
10 мая в центре Петербурга рейсовый автобус № 262 упал с Поцелуева моста в Мойку. Погибли семь пассажиров. Водитель автобуса Рахматшох Курбонов в больнице сообщил, что у транспортного средства отказали тормоза. По факту ДТП было возбуждено два уголовных дела. У перевозчика прошли обыски.